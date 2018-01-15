مصرع قيادات ميدانية حوثية في الجوف
مارب برس - الجوف
الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 مساءً

 

لقي ثلاثة من القياديات الميدانية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وعدد من مرافقيهم ،أمس الأحد ،بنيران قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.

وذكر موقع الجيش الوطني ان القادة الميدانيين في صفوف المليشيا الانقلابية "جحوان الشريف" و"ابن الشيبة الشريف" و"صالح الخلقة" لقوا مصرعهم في معارك مع قوات الجيش شهدتها جبهة مزوية شمالي مديرية المتون .

وتتلقى المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الارواح والعتاد في مختلف جبهات الجوف المختلفة بعد أن بدأت قوات الجيش الوطني ،الأسبوع الماضي ،عملية عسكريه واسعه في مديرية خب الشعف لتحرير ماتبقى من المديرية من قبضة المليشيا الانقلابية.

واحرزت العملية تقدماً واسعاً في مختلف مناطق خب الشعف واستعادت اجزاء واسعة من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية وسط انهيارات كبيرة في صفوفها .

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