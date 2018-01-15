بيان حرب يتوعد الحوثيين في ذمار .. قبيلة عنس تحتشد وتعلن النكف وتستنفر رجالها

تداعى ابناء قبيلة عنس بمحافظة ذمار ، اليوم ، الى اجتماع قبلي موسع وطارئ عقد اليوم في قاع سامة لكافة ابناء القبيلة لمناقشة تصعيد المليشيات الحوثية الارهابية لانتهاكاتها بحق القبيلة وابنائها واتخاذ مايزلم حيال استمرار تلك الانتهاكات .

وصدر عن الاجتماع الذي ضم مشائخ ووجهاء واعيان بيت عمران والشغدري وسامتين وذي حولان وباب الفلاك وورقه واللسي والعلانة والسويدا وذي حذه والهروج وحمة سليمان ومرام وحورور والجرشه العليا والجرشه السفلى وذي منكر والحصن والحسول والحجنا والهجر والجرف والعساكره بيان شديد اللهجة .

واكد البيان الذي وصل مأرب برس على الاتي

اولا : رفض ابناء قبيلة عنس بجميع مخاليفها تسليم محمد أحمد البدوي الورقي وابنه او اي شخص من أبناء القبيلة تطالب به المليشيات الحوثية ، باي تهمة من التهم باعتبار ان المليشيات ليست السلطة الشرعية في المحافظة، ومن ثبت تورطه من ابناء القبيلة في اي قضية جنائية او اي تهمة تستدعي اعتقاله يتم تسليمه لمشائخ القبيلة ليتدارسوا وضعه مع محافظ المحافظة المعين من المليشيات الشيخ محمد حسين المقدشي بصفته احد ابناء القبيلة وابرز مشائخها

ثانيا منع العناصر المسلحة التابعة للمليشيات الحوثية من دخول اراضي قبيلة عنس ومناطقها ومقاومة اي حملات عسكرية ترسلها المليشيات الى القبيلة والتصدي لها واعتبارها غنيمة للقبيلة وابنائها وإهدار دم اي عنصر حوثي يدخل حدود القبيلة لأي سبب من الاسباب و تحت اي مبرر واعتبار .

ثالثا : رفض تدخل قيادات المليشيات الحوثية القادمة من صعدة او من بعض مناطق محافظة ذمار في مشاكل ابناء قبيلة عنس وقضايا ابنائها وحل جميع مشاكل ابناء قبيلة عنس عبر مشائخ ووجهاء واعيان القبيلة

رابعا : تسليم إدارة امن مديريتي عنس وميفعة عنس لابناء القبيلة وعدم الاعتراف بالقيادت الحوثية في هاتين الادارتين وعدم التعامل مع تلك القيادات الحوثية في اي شأن يخص القبيلة

خامسا : دعوة جميع ابناء قبيلة عنس الى التعاون والتكاتف ومؤازرة بعض البعض في التصدي لاي اعتداء على القبيلة او احدا من ابنائها او تهديد لأمنها واستقرارها ومواجهة كافة تلك التحديات والتصدي بكل قوة وحزم وردع المعتدين على القبيلة ايا كانوا .

صادر عن اجتماع مشائخ ووجهاء واعيان قبيلة عنس بقاع سامة اليوم الاثنين بتاريخ 1/ يناير / 2018م

يذكر ان استنفار قبيلة عنس جاء بعد أن اقتحام حملة عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية أمس لقرية ورقة التابعة لمخلاف اسبيل عنس لمحاولة إختطاف وجاهات وزعامات قبلية ...لتعلن اليوم قبائلها النكف والاستنفار ردا على هذا الاعتداء الغاشم وعلى كل الجرائم والاعتداءات المتكررة في حق أبناء القبيلة.

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