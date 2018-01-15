الحزام الأمني بعدن يعلن تحدي وزير الداخلية وتحدي رئيس الجمهورية
مأ رب برس - خاص
الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

 

 

أقدمت قوات من الحزام الأمني المتمركزة في المدخل الرئيسي لمحافظة عدن على منع عشرات المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية، من الدخول إلى عدن، جنوبي البلاد.

ورغم صدور توجيهات عليا من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى محافظي ومدراء أمن محافظات إقليم عدن بتسهيل دخول كافة النازحين القادمين من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين إلا أن كل تلك التوجيهات يتم تجاهلها .

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري قد شدد قبل يومين على ضرورة " الارتقاء بمستوى الأداء الأمني الذي ننشده جميعا بعيدا عن الولاات الطائفية والمناطقية المقيتة.

ومطالبته لكل الأجهزة الأمنية " على أن توحيد مهامها وتفعيل اقسام الشرط على رأس اولويات الوزارة خلال الفترة القادمة والعمل بروح الفريق الواحد .

 
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