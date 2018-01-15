الرئيس السوداني يثير غضب الحوثيين مجددا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، استمرار مشاركة قوات بلاده المسلحة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 لاستقلال البلاد، نظمت مساء الاحد.

وأضاف أن "المشاركة في إعادة الشرعية باليمن فرضتها قيمنا الدينية، وموروثاتنا الأخلاقية لمناضتها الإرهاب والعدوان".بحسب وكالة "الاناضول".

وأكد "استمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العربي حتى تحقيق غاياته النبيلة".

وشدّد على الاستمرار في تطوير القوات المسلحة السودانية، حتى تصبح قوات ردع، للتصدي لكل من يفكّر في التطاول أو الاعتداء.

ونال السودان استقلاله عام 1956 عن الحكم الثنائي "بريطانيا - مصر"، بعد أن صوّت البرلمان في 19 ديسمبر/كانون الأول 1955، على استقلال البلاد.

وظهرت حكومة البشير، في العامين الماضيين، كحليف وثيق للدول الخليجية، بعد سنوات من التوتر كان سببه، تقاربها من طهران.

ومنذ مارس/آذار 2015، يشارك السودان في التحالف العربي للتصدي للحوثيين بعد انقلابهم على الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي.