موقف صارم للسودان من استمرار مشاركة قواتها في اليمن والرئيس هادي يهنئ البشير
مأرب برس -متابعات
الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 04 مساءً

أكد الرئيس السوداني عمر البشير ، على استمرار مشاركة القوات المسلحة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية، وقال إن ذلك فرض ديني وموروث أخلاقي لمناهضة الإرهاب والعدوان.

 

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم مساء أمس الأحد ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 لاستقلال البلاد.

 

وأكد على الاستمرار في تطوير القوات المسلحة السودانية، حتى تصبح قوات ردع، للتصدي لكل من يفكّر في التطاول أو الاعتداء، على السودان أو على دول الجوار.

   

الرئيس هادي هنأ الرئيس السوداني بذكرى الاستقلال في السودان.

 

 واشاد الرئيس بمواقف #السودان تجاه #اليمن ومشاركتها الفاعلة في #التحالف بقيادة #السعودية لدعم الشرعية وإنهاء الانقلاب.

 

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