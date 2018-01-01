انتصارات متتالية للجيش في الجوف والقوات تحرر اولى قرى مديرية «برط العنان» وتقترب من المعقل الرئيسي للحوثيين

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، دخولها أولى قرى مديرية برط العنان شمالي محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية إعفي بعد أن فرضت حصارا محكما عليها، ما دفع عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى الفرار باتجاه جبال برط.

وتعتبر قرية إعفي أولى القرى الشرقية التي يحررها الجيش الوطني من مديرية برط العنان المحاذية لمحافظة صعدة من الجهة الشرقية.

وكانت قوات الجيش الوطني استكملت يوم أمس الأحد، تطهير منطقة اليتمة في مديرية خب الشعف من ميليشيات الحوثي، وفتحت الخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمة شمال شرقي الجوف مع منطقة البقع شمالي صعدة باتجاه الحدود السعودية.

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