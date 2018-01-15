مهلة اسبوع واحد فقط للوزراء والمسئولين بالحكومة للعودة الى عدن ومن يتخلف هذه عقوبته
مأرب برس -عدن
الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 02 مساءً

قالت صحيفة (القدس العربي) اللندنية انها علمت من مصدر حكومي رفيع أن “رئيس الوزارء طلب من جميع أعضاء حكومته وكبار المسئولين في الحكومة بالعودة الفورية الى مدينة عدن لممارسة العمل الحكومي منها بشكل دائم”.

 

 وكشف أن “رئيس الوزراء أمهل كافة المسئولين أسبوعا واحدا فقط للانتقال الى مدينة عدن والذي سيتأخر عن ذلك سيتم الاستغناء عنه”، وأن هذا الإجراء اتخذ لتفعيل الأداء الحكومي من الداخل اليمني بدلا من ممارسة العمل الحكومي من الخارج.

 

وفسّر مصدر سياسي هذا القرار الحكومي بأنه يأتي تطبيقا للخطوات العملية المقبلة الهادفة الى الاستقرار الحكومي في عدن من أجل خلق انطباع دولي عن الحكومة بأنها صاحب نفوذ فعلي على الأرض، وليست (حكومة منفى)، كما يتهمها خصومها، ويسوقون ذلك في وسائل اتصالاتهم وتواصلهم مع الخارج، والتي ظهرت ملامحها مؤخرا بتوصيف ميليشيا الانقلابيين الحوثيين بـ(سلطة الأمر الواقع) في صنعاء من قبل وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن وهو ما أثار حفيظة الحكومة اليمنية.

 

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