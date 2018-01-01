البشير: القوات السودانية مستمرة في اليمن حتى استعادة الشرعية
مأرب برس_  الاناضول
الإثنين 01 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 06 صباحاً

  

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، استمرار مشاركة قوات بلاده المسلحة في اليمن ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 لاستقلال البلاد.

وقال البشير إن “المشاركة في إعادة الشرعية باليمن فرضتها قيمنا الدينية، وموروثاتنا الأخلاقية لمنهاضتها الإرهاب والعدوان”.

وأكد “استمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العربي حتى تحقيق غاياته النبيلة”.

وشدّد على الاستمرار في تطوير القوات المسلحة السودانية، حتى تصبح قوات ردع، للتصدي لكل من يفكّر في التطاول أو الاعتداء.

وظهرت حكومة البشير، في العامين الماضيين، كحليف وثيق للدول الخليجية، بعد سنوات من التوتر كان سببه، تقاربها من طهران.

ومنذ مارس/آذار 2015، يشارك السودان في التحالف العربي للتصدي للحوثيين بعد انقلابهم على الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور هادي.

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