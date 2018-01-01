الجيش الوطني يسيطر على أحد الخطوط الدولية الإستراتيجية مع السعودية

نجحت قوات الجيش الوطني اليوم من السيطرة على الخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمة شمالي شرق الجوف مع منطقة البقع شمالي صعدة وبشكل كامل من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وهو ما يعني تحول كل الحركة التجارية والعسكرية من منفذ الوديعة الذي يبعد مئات الكيلومترات من المناطق المحررة إلى خط دولي يربط المحافظات المحررة بصورة وفي مقدمتها محافظات الجوف ومأرب إضافة الى المديريات التي تم تحريرها في محافظة صعدة .

حيث منح التقدم العسكري للجيش الوطني الالتحام بعد وصولها منطقة اليتمة بقوات الجيش المرابطة في البقع ليصبح الخط الدولي من اليتمة حتى البقع مؤمن وبشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات بعد معارك ضارية خاضتها قوات الجيش الوطني مسنودة مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي ضد مليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خلالها الاخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وكانت قوات الجيش الوطني استكلمت ،صباح اليوم الأحد، تطهير منطقة اليتمة من المليشيا الانقلابية بعد ان حررت سوق اليتمة والمجمع الحكومي في مديرية خب الشعف .

وأسرت قوات الجيش الوطني خلال المعارك 52 من عناصر المليشيا واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة و5عربات عسكرية من قبضة المليشيا.