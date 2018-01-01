البيضاء: قوات الشرعية تحرر ”غول حجلان“ و ”الجريب“ بناطع وتتجه باتجاه ”المنقطع“

دارت، اليوم الأحد، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة اخرى، في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وبعد معارك عنيفة تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على منطقة ”غول حجلان“ وقرية ”حذيه“ ومنطقة ”الجريب“ بمديرية ناطع، بحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ”مأرب برس“.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن قوات الجيش والمقاومة اتجهت حاليا باتجاه منطقة ”المنقطع“ لاستعادتها من سيطرة المليشيات الانقلابية، مؤكدة ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت المنطقة.



وبينت المصادر ان معارك اليوم اسفرت عن مقتل نحو 10 من مسلحي الحوثي واسر اخرين.