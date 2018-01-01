القوات الحكومية تحرر جبلا استراتيجيا بطور الباحة
مأرب برس ـ متابعات خاصة
الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 08 مساءً

حررت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، موقعا استراتيجيا شمالي محافظة لحج بعد ان شنت هجوما نوعيا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية على جبل القرن بمديرية طور الباحة.

ونقل موقع ”سبتمبر نت“، الناطق باسم القوات الحكومية، عن مصدر عسكري قوله، ان قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من تحرير الجبل وسط فرار لمليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت قتلى وجرحى خلال المعارك.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، ان جبل القرن، يعد موقعا استراتيجيا يشرف على عدة مناطق في طور الباحة، عوضا عن كونه موقع سيطرة وتحكم في مسرح العمليات العسكرية والاتجاه العملياتي.

ويأتي تحرير جبل القرن الاستراتيجي، بعد ان كانت المليشيا الحوثية هاجمته مساء أمس السبت.

 
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