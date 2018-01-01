الربيع الإيراني يتألق في بلاد فارس .. إيران تشتعل

أطلق الكثيرون من النشطاء والمتابعين على الحراك الإيراني الغاضب وتوسع رقعة المظاهرات إلى عدة مدن إيرانية بأنه بداية لأنطلق ربيع إيراني , يهدف إلى إقتلاع المؤسسة الدينية الطائفية

إلى ذلك اعتقلت السلطات الإيرانية 200 متظاهر في طهران السبت، بحسب ما أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصربخت .

ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء ,وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم"، مشيرا إلى وجود "أربعين من قادة التظاهرات غير القانونية" بين الموقوفين.

إلى ذلك، أفادت قنوات إيرانية عبر تطبيق "تلغرام " تغطي أخبار المسيرات الاحتجاجية، بأن حشود المتظاهرين في العاصمة طهران، تتجه نحو بيت المرشد للنظام الايراني علي خامنئي، الواقع في شارع باستور، بينما تنتشر قوات الأمن والخرس الثوري بكثافة في الشوارع المؤدية لبيت المرشد.

وأفادت قناة " شهرونديار" عبر تلغرام أن جموع المحتجين اتجهت في تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد.

وأضافت أن هناك أوامر للقادة العسكريين لاتخاذ كافة التدابير لمنع وصول المتظاهرين إلى بيت المرشد.

أما موقع " آمد نيوز" المعارض، فأكد أن المظاهرات في وسط طهران تتجه من ميدان انقلاب إلى ميدان باستور مقر المرشد. كما أفاد بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط طهران.