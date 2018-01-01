تحركات عسكرية رفيعة لاستكمال تحرير تعز ورشاد العليمي يعود إلى المشهد

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأحد بقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات العسكرية في المحافظة بحضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، وناقش معهم المستجدات الميدانية وما يحرزه أبطال الجيش بمساندة التحالف من انتصارات ميدانية.

واستمع نائب الرئيس في اللقاء إلى تقارير عن الأوضاع العسكرية وجهود تطبيع الأوضاع واستكمال تحرير المحافظة، مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها المقاتلون الأبطال من رجال الجيش الوطني في سبيل دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإفشال محاولات سيطرتها على المحافظة.

ولفت إلى ما تحظى به تعز من أهمية ثقافية وتاريخية وسياسية أهّلها للصمود الأسطوري والثبات في وجه آلة القمع والإجرام التي استخدمها الانقلابيون، حيث صمدت تعز بفضل تضحيات أبنائها واستبسال رجال الجيش والمقاومة ودعم وإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحققت المحافظة الكثير من الإنجازات الميدانية وكبدت الانقلابيين خسائر فادحة.

وأشار نائب الرئيس إلى أن استكمال تحرير المحافظة وتثبيت الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة فيها يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً عزم الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم من التحالف، على استكمال التحرير في المحافظة وإنهاء تواجد الانقلابيين ورفع المعاناة والظلم الذي تعرضت له المدينة جراء الحصار والقصف العشوائي الذي طالها من قبل الميليشيات.

بدورهم عبر القادة العسكريون عن تقديرهم لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية، مؤكدين مضي كل منتسبي الجيش بدعم والتفاف الشرفاء من أبناء المحافظة من كل المكونات باتجاه استكمال التحرير واستعادة مؤسسات الدولة والترجمة الميدانية لتوجيهات القيادة السياسية.