حزب الاصلاح يدافع عن الامارات في عدن ويهاجم الحراكيين

دافع حزب الاصلاح عن الامارات مشيدا بدرورها في اطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وعبر رئيس دائرة الإعلام والثقافة في حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن خالد حيدان، عبر عن استنكاره من الهجوم الذي يشنه بعض إعلاميي ونشطاء الحراك الجنوبي على الإمارات والتقليل من جهودها وأدوارها في إطار التحالف العربي في اليمن.

وقال حيدان " إن حملة بعض إعلاميي الحراك ونشطائهم على دولة الإمارات ودورها وجهدها في إطار التحالف، أمر مستغرب ومستهجن ويعد نكرانا للجميل الذي قدمه ولا يزالون الأشقاء في دولة الامارات لليمن عموما ولمحافظة عدن على وجه خاص.

وأشاد حيدان بالجهود الكبيرة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وشن مؤخراً عددا من الصحفين والناشطين المحسوبين على الحراك هجوما استهدفت دولة الإمارات ودورها في التحالف العربي باليمن في وقت تتهم فيها ابوظبي بدعم توجهات الحراك المطالب بالانفصال.

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