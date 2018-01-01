بعد محاولات حوثية لاستعادة الخوخة.. التحالف يستأنف معارك الساخل الغربي ويدك أوكار الحوثيين وتعزيزاتهم وقوات برية تمشط المزارع
مأرب برس ـ تعز
الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 06 مساءً

قُتل 20 من مسلحي ميليشيات الحوثي على الأقل، وأُصيب آخرون، بغارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على الساحل الغربي لليمن، حسبما أفاد مصدر عسكري حكومي.

وقال وسام صالح، أحد القادة الميدانيين في المقاومة الشعبية الموالية للقوات الحكومية، بمدينة الخوخة، إن “المقاتلات الحربية شنت غارات، على تعزيزات، ومواقع للحوثيين في مديريات الخوخة والجراحي وحيس”.

وأشار إلى أن غارات جوية استهدفت تعزيزات للحوثيين، أمام أحد المطاعم في مديرية الجراحي، كانت في طريقها إلى مديرية الخوخة (جنوب الجراحي).

وأوضح المصدر أن “الغارة دمّرت عربة، وحافلة نقل، ودراجات نارية، فيما سقط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح”.

ونقل صالح عن مصادر له في مديريتي “الجراحي” و”حيس” الخاضعتين لسيطرة الحوثي، قولها إن “غارات أخرى دمّرت عربتين في إحدى المزارع بالجراحي، و3 عربات في مزرعة أخرى بحيس”.

وأشار أن “الحوثيين يتحصنون في المزارع جنوبي الحديدة؛ خشية التعرض للضربات الجوية من المقاتلات الحربية للتحالف، ومن هناك يشنون هجمات خاطفة على مواقع القوات الحكومية”.

في السياق، تُواصل القوات الحكومية تمشيط المزارع في محيط مدينة الخوخة، وقرى مناطق “النجيبة” و”موشج” و”الهاملي”، في المناطق الواقعة بين محافظتي الحديدة وتعز (256 كم عن صنعاء)، وفق القائد الميداني.

وتابع “ربما يشن الحوثيون هجومًا على مدينة الخوخة، بعد يومين من فشل هجوم واسع لهم”.

 
تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال