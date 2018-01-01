شلال شايع أمام خيارات صعبة وزير الداخلية من عدن يوجه أجهزة الأمن بهذه التوجيهات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن توحيد مهام واداء الأجهزة الأمنية وتفعيل اقسام الشرط على رأس اولويات الوزارة خلال الفترة القادمة.

كما شدد وزير الداخلية كافة ضباط ومنتسبي الوزارة ببذل مزيدا من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء الأمني الذي ننشده جميعا بعيدا عن الولاات الطائفية والمناطقية المقيتة.

وهي رسالة واضحة من وزير الداخلية لكل ألأطراف التي تلاعب في الفترة الماضية بمناصبها ومواقعها الأمنية لتصب في تأجيج المناطقية والصراع الداخلي وفي مقدمة القيادات الأمنية بالمحافظة شلال شايع الذي يتوقع أن يتوقف عن العبث الذي صاحب الوزير السابق حسين عرب .

حيث توقعت المصادر في محافظة تعز أن يلعب وزير الداخلية الجديد دورا جيدا في تفعيل الأجهزة الأمنية بعيدا عن المناطقية والصراع العبثي الداخلي .

كما دعا خلال اجتماعه اليوم مع عدد من قيادات الوزارة بعدن الجميع إلى مواصلة السير بخطوات تفعيل وزارة الداخلية وتثبيت عملها على آرض الواقع، مشيدا بالخطوات التي تسير بها الوزارة لإعادة ترتيب وضعها وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة..

وطاف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بمكاتب واقسام مجمع الوزارة واطلع على مستوى التجهيزات المختلفة للمكاتب والأقسام مشيدا بنفس الوقت بالدور المتميز الذي قطعتهُ وزارة الداخلية ومنتسبيها بمختلف المجالات خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي يتوجب علينا مواصلته في المستقبل.