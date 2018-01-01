الارصاد يحذر من تأثير كتلة هوائية باردة في 9 محافظات ويتوقع موجة صقيع في المناطق الجبلية

حذر المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية، اليوم الأحد، من استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم المحافظات الجبلية والصحراوية والهضاب في اليمن.

وأشار المركز ، أن هذا الطقس يشمل محافظات: صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، اب، الضالع، وأجزاء من محافظة لحج وأبين وكذلك المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية.

ووفقاً للمركز، تكون الأجواء غائمة جزئياً أثناء النهار على أجزاء من المرتفعات الجبيلة الغربية خلال فترة ما بعد الظهيرة، وجافة في المناطق الصحراوية تميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر والرياح فيها شمالية شرقية إلى شمالية.

وأشارت النشرة أنه من المحتمل أن تشهد أجزاء من المناطق الجبلية الشمالية أثناء الليل والصباح الباكر موجة صقيع، محذراً الموطنين في المحافظات والمناطق المذكورة أعلاه من تدني درجة الحرارة الصغرى فيها.

وتوقع أجواء غائمة جزئياً على المناطق الساحلية، فيما تنشط الرياح السطحية الجنوبية على الساحل الغربي وباب المندب معتدلة إلى قوية السرعة، تتراوح ما بين 12-24 شمالية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية.

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