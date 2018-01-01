إنتصارات ساحقة للجيش الوطني في هذه المحافظة والحوثيون يولون الفرار
مأرب برس - خاص
الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 04 مساءً

 

  

أعلن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبد الله الأشرف، اليوم الاحد، "سيطرت قوات الجيش الوطني على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وقال الاشرف إن قوات الجيش الوطني دخلت سوق اليتمة والمجمع الحكومي وسط انهيار تام للمليشيا الانقلابية.

وأوضح أن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا خلال المعارك، إضافة إلى أسر 45 آخرين.

وأشار إلى ان قوات الجيش الوطني استعادة خمسة أطقم من مسلحي مليشيا الحوثي وعدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت المصادر أن أنهيارات كبيرة وواسعة في صفوف الحوثيين , جراء تقدم الجيش الوطني .

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