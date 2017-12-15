الجيش يعلن السيطرة الكاملة على مركز مديرية «خب والشعف » بالجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين

أعلن الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد عبد الله الأشرف، اليوم الاحد، "إن قوات الجيش الوطني سيطرت على منطقة اليتمة مركز مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بالكامل.

وقال الاشرف إن قوات الجيش الوطني دخلت سوق اليتمة والمجمع الحكومي بالتزامن مع انهيار تام للمليشيا الانقلابية.

وأوضح أن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا خلال المعارك، إضافة إلى أسر 45 آخرين.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني غنمت خمسة أطقم تابعة لمسلحي مليشيا الحوثي وعدداً من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وامس السبت حررت قوات الجيش منطقة اليتمة ومواقع اخرى بعد معارك عنيفة شارك فيها طيران التحالف.

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