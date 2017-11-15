مليشيات الحوثي تقتحم مدارس في حزم العدين غرب إب وتجند الطلاب بالاكراه

تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية الزج بالاطفال من صغار السن وطلاب المدارس في جبهات القتال.

وتدفع المليشيات باعدادا كبيرة من طلاب المدارس بالاكراه الى محارق حتمية في حروبها العبثية منذ انقلابها في سبتمبر ٢٠١٤ .

جديد تلك الممارسات ما قامت به عناصر حوثية من اقتحام عدد من المدارس في محافظة إب وسط اليمن .

وفي التفاصيل اقتحم مسلحو الحوثي مدارس في مديرية حزم العدين غرب مدينة إب وقامت بتنجيد عددا من الطلاب بالإكراه للقتال في صفوفها.

وفقدت مئات الاسر اليمنية ابنائها الذين قتلوا في جبهات الحرب بعد ان اقتادهم الحوثيين وزجوا بهم في المعارك.

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