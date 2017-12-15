الحوثيون يختطفون الشاعر محمد اللوزي في صنعاء
مارب برس- الشرق الاوسط
الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 09 صباحاً

 


أكدت مصادر قريبة من أسرة الشاعر المعروف محمد محمد اللوزي لـ«الشرق الأوسط»، بأن المليشيات الحوثية قامت باختطافه من منزله قبل خمسة أيام واقتادته إلى جهة مجهولة، ورجحت أن السبب يعود إلى كونه عمل ضابطاَ سابقا في قوات «الحرس الجمهوري»، قبل أن يتفرغ منذ سنوات لكتابة الشعر والنشاط في المجال الثقافي والأدبي.
وأدان أعضاء اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء اختطاف اللوزي، وحملوا المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامته، كما دعا القيادي في الاتحاد ومستشار اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد ناجي أحمد الحوثيين إلى سرعة الإفراج عنه مع سجناء الرأي المعتقلين كافة.
ويعد محمد محمد اللوزي، واحداً من أبرز شعراء «الحداثة» الشبان في اليمن، ويرى فيه النقاد صوتاً شعريا مخالفا استطاع أن يروض قصيدة النثر في مستوى إبداعي يحمل بصمته الخاصة منذ ديوانه الأول «الشباك تهتز العنكبوت يبتهج».

 
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