بشائر النصر تلوح في الأفق ..الجيش يؤكد جاهزيته للتقدم نحو صنعاء
مأرب برس- متابعات
الأحد 31 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 08 صباحاً

 

أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، جاهزية قواته لمواصلة عملياتها العسكرية وتقدمهم باتجاها العاصمة صنعاء. 

وأكد اللواء العقيلي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن "بشائر النصر تلوح في الأفق، وأن المليشيا الانقلابية تجر أذيال الخيبة والهزيمة وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وأشاد الرئيس اليمني بالانتصارات الكبيرة التي حققها عناصر الجيش الوطني في نهم والجوف، تمكن خلالها من تطهير تلك المناطق من مليشيا الحوثي الانقلابية، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات الساحقة وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء.

وثمّن هادي مواقف الأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف على مواقفهم الأصيلة والمشرفة إلى جانب اليمن واليمنيين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

 
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