الفريق «المقدشي» في «جبهة نهم» بتكليف من الرئيس «هادي».. ما هو سبب الزيارة؟

تفقد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي- اليوم السبت- الوحدات العسكرية المرابطة في منطقة نهم شرق صنعاء، واطلع على سير العمليات العسكرية فيها.

وعقد الفريق المقدشي اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية والوحدات بحضور قائد المنطقة اللواء الركن ناصر الذيباني، وممثل القوات المشتركة العميد سعود السبيعي، واستمع من قيادة المنطقة لإيجاز حول سير العمليات العسكرية ومستوى الجاهزية للوحدات في المنطقة.

ونقل المقدشي للجميع تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر.. مؤكداً أن زيارته للجبهات تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية للاطلاع على الأوضاع في الجبهات ودعم جهود إعادة بناء المؤسسة العسكرية.

وأشاد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة بالانتصارات المستمرة التي يجترحها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات في سبيل استكمال عملية تحرير الوطن من براثن الانقلابيين..مشددا على ضرورة رفع الجهوزية القتالية لتنفيذ المهام الموكلة اليهم.

وعبر المقدشي عن شكره لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودهم الكبيرة وما يقدمونه من دعم وتضحيات والوقوف الى جانب الشعب اليمني للخلاص من براثن الانقلاب واستعادة اليمن إلى حضنها العربي ودحر الميليشيا الانقلابية التي تهدد أمن اليمن المنطقة.