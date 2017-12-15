استئناف العمل في مشروع توسعة مدخل مدينة مأرب بعد توقفه منذ 7 سنوات

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم السبت، ومعه مدير عام مكتب الاشغال العام والطرق داؤود المدحجي، استئناف العمل في مشروع توسعة وسفلتة مدخل مدينة مأرب من الشمال مرورا بالوسط إلى المدخل الجنوبي الذي توقف العمل فيه منذ سبع سنوات.

ويتكون المشروع البالغ كلفته نحو مليارا و657مليون ريال يمني من توسعة الخط الرئيسي ابتداء من نقطة الميل في شمال المحافظة بعرض يتراوح بين 60 الى 40 مترا مرورا بشارع صنعاء حتى مدخل المدينة الجنوبي عند السائلة بطول اكثر من ستة كيلو مترات، مع عمل اكتاف وارصفة وجزر وسطية.

وخلال التدشين اطلع الوكيل مفتاح على سير العمل في اعمال الشق والتعبيد.. واستمع من مدير عام الاشغال العامة والطرق الى شرح عن مواصفات المشروع ومدة انجازه التي تبلغ ثمانية اشهر.

وشدد الدكتور مفتاح على اهمية مضاعفة الجهود وسرعة الانجاز لأهمية المشروع لتخفيف الاختناقات المرورية التي تشهدها محافظة مأرب ومداخلها خاصة في ظل التوسع الكبير في الانشطة العمرانية والتجارية التي تشهدها المحافظة بعد استقبالها مئات الالاف من النازحين من مختلف المحافظات.

كما شدد، على ضرورة الالتزام بالمواصفات المعتمدة والعمل على تحسين مظهر المحافظة العام بعد ان يتم انجازه وتزيينه بالنخيل واشجار الزينة بما يليق بها وارثها التاريخي ودورها المستقبلي كعاصمة لإقليم سبأ.