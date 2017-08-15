«الفريق الأحمر» يطلع على انتصارات الجيش الوطني بالجوف

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما حققه أبطال الجيش الوطني من انتصارات في محافظة الجوف.

وأشاد نائب الرئيس بتضحيات وبطولات المقاتلين واستبسالهم في وجه ميليشيا الحوثي الانقلابية.. مثمناً الدعم الذي تقدمه قوات التحالف العربي في سبيل حماية الهوية اليمنية واستعادة الشرعية.

من جانبه أطلع رئيس الأركان ،نائب الرئيس على الأوضاع الميدانية وسير العمليات القتالية وما أحرزه الأبطال من انتصارات باتجاه استكمال تحرير محافظة الجوف.. منوهاً إلى ما يتمتع به الأبطال من معنويات قتالية عالية وجاهزية للتقدم، والتفاف شعبي حول معركة الجيش العادلة المتمثلة باستعادة الدولة اليمنية وحقن دماء اليمنيين.

وصباح اليوم السبت، تمكنت قوات الجيش الوطني، من تحرير منطقة المهاشمة ومنطقة العشة بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، وأسفرت المواجهات عن عشرات القتلى والأسرى من المليشيا الحوثية.