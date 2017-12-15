قيادات الجيش الوطني تناقش خططه العسكرية لـ2018
مأرب برس ـ صنعاء
السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 مساءً

عقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر العقليلي،اليوم، اجتماعاً برؤساء الهيئات بوزارة الدفاع لمناقشة خطط العام الجديد وآليات عمل الوزارة وهيئة الأركان في ضوء مستجدات الوضع الراهن.

واستعرض الاجتماع المستجدات على مسرح العمليات وكذلك عمل الهيئات والدوائر المختصة بوزارة الدفاع وتقييم ادائها خلال العام المنصرم، وما يبنى على نتائج التقييم من قرارات ومعالجات للارتقاء بمستوى عملها بما يتواكب مع عملية بناء الجيش التي تتم بوتيرة متسارعة وكذلك التوسع في العمليات العسكرية.

وأشاد الاجتماع بما تحقق خلال العام الماضي واسناد الهيئات والدوائر للمناطق العسكرية والوحدات المقاتلة في الميدان، مشددا على تلافي كل جوانب القصور خلال العام الجديد.

وأكد رئيس الأركان على اهمية تنفيذ القوانين واللوائح الداخلية للقوات المسلحة وترسيخ العمل المؤسسي لكل الهيئات والدوائر سواء في مجال العمليات القتالية في الميدان او في مجالات التدريب وتأهيل المقاتلين وبناء القوة البشرية بقاعدة بيانات سليمة ورفع كفاءة جهات الاسناد اللوجستي وتحقيق الفاعلية في اجهزة الاستخبارات وادارة الوضع الاستثنائي بقدر عال من الحرفية والمرونة بما يحقق الاهداف والخطط المرسومة لبناء القوات المسلحة وانقاذ البلد والشعب اليمني مما هو فيه.

وأشار اللواء العقيلي الى ان الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات تتطلب عملا وجهدا أكبر لمواكبتها واستمرارها في ظل الانهيار الكبير في صفوف الميليشيا الانقلابية المدعومة ايرانيا، وانكسارها في بيحان والبيضاء والجوف والحديدة وصعدة.. وغيرها.

 
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