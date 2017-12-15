حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم السبت ، منطقة اليتمة مركز مديرية خب الشعف شمال شرق محافظة الجوف.

ونقل موقع الجيش سبتمبر نت عن العميد طه شمان رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة أن قوات الجيش الوطني حررت منطقة اليتمة بعد أن تمكنت من تحرير منطقة المهاشمة الاستراتيجية الواقعة على الخط الدولي والتي تربط بين البقع والعقبة وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا.

وأضاف "إن من ابرز المناطق التي تم إستعادتها في منطقة اليتمية "جامع" و"المهير"و"موقع الغرام "و"عشة هظبان"و"جبل الكافر"،كما قطعت قوات الجيش خطوط الإمداد على مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات صبرين والعقبة .

وأكد العميد شمان أن قوات الجيش الوطني أسرت 25من عناصر المليشيا .

وذكر مصدر ميداني ان قوات الجيش الوطني هاجمت المليشيا في منطقة اليتمة على محورين المحور الشمال الشرقي ومن المحور الجنوب الغربي لمديرية خب الشعف.

وأسفرت المعارك التي شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا لم يتسنى معرفة اعدادهم حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت قوات الجيش بدأت ،يوم الخميس، عملية عسكرية واسعة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف لتحرير ماتبقى من المديرية من قبضة مليشيا الحوثي الإيرانية.

وحققت العملية تقدماً واسعاً في مختلف مناطق خب الشعف واستعادت اجزاء واسعة من المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا وسط انهيارات كبيرة في صفوفها .

قناة مأرب برس على التليجرام

https://telegram.me/marebpress1