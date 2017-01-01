الرئيس السابق يقاد إلى صعدة جثمانا يتيما ... ودفن في مكان مهين
مأ رب برس - خاص
السبت 30 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 11 صباحاً
كشف مصادر خاصة لمأرب برس عن قيام المليشيات الحوثية بنقل جثمان الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى محافظة صعدة . وكانت المليشيات الحوثية قد أبقت على جثمان صالح في أحد ثلاجات المستشفيات الحكومة , رغم أنها أعلنت أنها قامت بدفنه في مسقط رأسه بقبيلة سنحان , لكن مصادر قبلية في سنحان نفت لمأرب برس في وقت سابق نفيا قاطعا أي عمليات دفن تمت في بيت الأحمر مسقط رأس صالح أو سنحان بشكل عام . وقالت مصادر خاصة لمارب برس أن جثمان صالح لن يسلم لقبيلة سنحان ولن يسلم لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي لم يجرؤ حتى اللحظة بالمطالبة بجثمان زعيمه . وأضاف المصدر أتوقع ان يتم التعامل مع جثمان صالح كما تعامل صالح مع جثمان الهالك حسين بدر الدين الحوثي , حيث ظل مخفيا لمدة تزيد عن عشر سنوات وقام بدفنه في أحد أطراف السجن المركزي بالعاصمة صنعاء , وأضاف أتوقع أن يتم دفن جثمان صالح في مكان مهين بمحافظة صعدة , خاصة وهذه الجماعة تحمل من الحقد مالله به عليم , بل تعتمد على تصدير الحقد وتغذيته في صفوف أنصارها كمنهجية في التواجد والبقاء .
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