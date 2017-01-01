أطفال يودعون حياة المتاريس الحوثية بالعودة لمدارسهم

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة تعز، أمس، حفل اختتام الدورة التأهيلية للأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية من المحافظة.

ويعود الأطفال إلى المدارس بعدما جندتهم الميليشيات في المتارس، ليكونوا وقوداً للحرب التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.

وأشاد أهالي الأطفال، من جانبهم، بالجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة أطفالهم جراء الأزمة التي يعيشونها، وبالأخص في مجال إعادة تأهيلهم من خلال البرامج المكثفة النفسية والاجتماعية والتعليمية بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.

وأقيم الحفل بحضور الدكتور عبد القوي المخلافي، وكيل محافظة تعز، وعدد من المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني، ونوه وكيل المحافظة، في كلمة ألقاها خلال الحفل، بأن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين يعدّ بادرة رائعة نحو إعادة إعمار الأنفس التي أنهكتها الأزمة الراهنة التي تعيشها اليمن، مقدماً شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمه من جهود لأجل إعادة براءة الطفولة لمن جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن.

وجرى خلال الحفل إقامة معرض صور للأعمال الفنية ومهارات الرسم، وتقديم فقرات خطابية وفنية من أداء الأطفال.

ويقول همدان العليي، رئيس المركز مدير المرصد الإعلامي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على الأطفال في الجبهات، لهذا نرى كثيراً من الضحايا في العمليات العسكرية أو الأسرى أطفال، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة زادت خلالها نسبة التجنيد بسبب مقتل كثير من عناصر الانقلاب، «فلجأوا بشكل مكثف إلى تجنيد الأطفال، سواء بترهيبهم أو ترغيبهم، كما أن هناك آباء يكتشفون ضياع أبنائهم، ويعودون إليهم بعد فترة إما جرحى أو موتى». وأشار العليي إلى أن عدد الأطفال المجندين من قبل الحوثيين يتجاوز 10 آلاف طفل.

يشار إلى أن مشروع إعادة التأهيل يهدف إلى توعية المجتمع وأولياء الأمور بمخاطر تجنيد الأطفال، والمسؤولية القانونية على مَن يسهم في تجنيدهم، والآثار المترتبة على تجنيد الطفل، سواء على الطفل أو الأسرة أو المجتمع.

وينخرط الأطفال لبرنامج متابعة يمتد 4 أشهر بعد الانتهاء من الدورة، بمشاركة مركز الملك سلمان والشريك المحلي، وأسرة الطفل، وإدارة المدرسة، ويتم عبر هذا البرنامج متابعة الطفل وتطورات حالته ووضعه في المدرسة ومستواه الدراسي.