نعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، مصرع احد قادتها في الهجوم الفاشل للميليشيات على اطراف مديرية الخوخة بالحديدة غرب اليمن، وذلك بعد ايام قليلة على مقتل نجليه في ذات المنطقة.

ونشر ناشطون حوثيون، صور للقيادي البارز يحيى شرف الدين، الذي قالوا انه "التحق بولديه عبدالقادر والحسين"، واللذان لقيا مصرعهما في وقت سابق بمعارك وغارات جوية للتحالف العربي في الساحل الغربي.

ولقي القيادي الحوثي يحيى شرف الدين مصرعه، وفق مصادر ميدانية في الجيش اليمني، خلال احباط محاولة هجوم حوثية، مساء الخميس، على اطراف مديرية الخوخة غرب اليمن، والتي قتل خلالها 80 عنصرا من الميليشيا بالاشتباكات وغارات التحالف العربي، قبل اجبارهم على الفرار.

القيادي الحوثي يحيى شرف الدين

وارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة، تساقط القيادات الحوثية في مختلف الجبهات، من فئة ما يطلق عليهم "القناديل"، والذين كانت الميليشيات تتحاشى الزج بهم في المعارك منذ اشعالها للحرب، حيث اضطرت، بحسب مراقبين، للدفع بهم، بعد خسائرها الكبيرة وامتناع القبائل عن تجنيد المزيد من ابنائهم في صفوف الحوثيين، الذين كانوا يستخدمونهم وقودا لحربهم.

إلى ذلك، قالت مصادر طبية في محافظة حجة، ان المستشفى الجمهوري بالمحافظة، استقبل أكثر من 50 جثة لعناصر الميليشيا الحوثي، ممن لقوا مصرعهم في جبهة الخوخة، الليلة الماضية.

واشارت المصادر بأن من بين القتلى نجل مدير امن مدينة حجة الحوثي العقيد /علي الهاشمي المدعو "خالد" والذي يعتبر احد مرافقي القيادي و أركان حرب الأمن المركزي بالمحافظة/ صقر الخرفشة ، مشيرين الى انه لازال مصير الاخير " الخرفشة" حتى الآن مجهولاً.

كما لقي نجل قيادي حوثي آخر يدعى عبدالسلام جحاف "ضياء" مصرعه، الخميس، في الخوخة مع عشرات آخرين من الميليشيات.