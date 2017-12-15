القوات الحكومية تسيطر على ” عقبة مالح“ و ”حجلان“ بمديرية ناطع بالبيضاء
مأرب برس ـ البيضاء
الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 06 مساءً

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثيين في راس عقبة مالح والجريبة وشرسان والمشيط بمديرية ناطِع شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.

مصادر ميدانية قالت ان قوات من الجيش الوطني وبعد اشتباكات عنيفة تمكنت من السيطرة على "عقبة مالِح" ومنطقة حجْلان في مديرية "ناطِع"، مشيرة الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

ونوهت المصادر إلى ان مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع الحوثيين في راس عقبة مالح ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

 
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