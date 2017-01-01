التحالف العربي يدمّر 3 منصات صواريخ باليستية في الجوف‎ اليمنية
مأرب برس_الاناضول
الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 صباحاً

أعلن الجيش اليمني، الخميس، أن طيران التحالف العربي، دمّر 3 منصات تستخدم لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف (شمال).

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية، في بيان إن “مقاتلات التحالف العربي دمّرت ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة المطمة في الجوف”.

وأضاف المركز أن المنصات جاءت من محافظة صعدة (شمال) معقل الحوثيين.

وأشار إلى أن هذه الغارات تأتي مع إطلاق الجيش عملية عسكرية كبيرة، صباح اليوم، لتحرير ما تبقى من مديرية “خب والشعف”، شمال شرقي الجوف.

ولفت المركز إلى أن قوات الجيش أحرزت تقدمًا كبيرًا، وحررت قرابة 17 كيلومتر مربعًا من مديرية خب والشعف.

ويخوض الجيش اليمني منذ أشهر معارك متواصلة مع مسلحي الحوثي في الجوف، الحدودية مع السعودية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين.

والجوف إحدى المحافظات اليمنية المحاذية للسعودية، ويسيطر الجيش اليمني على 80 بالمائة من مساحتها، بحسب تصريح رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، في أبريل/نيسان الماضي.

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