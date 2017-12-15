الاتحاد اليمني يطالب بحكام أجانب في مباراة العراق
مأرب برس - د.ب.أ
الجمعة 29 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 صباحاً

تقدم الاتحاد اليمني لكرة القدم بطلب رسمي للجنة الفنية لبطولة كأس الخليج (خليجي 23)، من أجل الاستعانة بحكام أجانب في مباراة المنتخب العراقي، المقررة اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. وودعت اليمن منافسات خليجي رسمياً، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب البحريني، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية والاعتراضات العديدة من الفريق اليمني.

وقال أمين عام الاتحاد اليمني، الدكتور حميد الشيباني: «هذا الطلب ليس مرتبطاً بفرصة المنتخب اليمني، وانعدام حظوظه في التأهل، لكن نريد أن نثبت حالة، حتى لا يتكرر الظلم التحكيمي في المستقبل».

وأوضح الشيباني أن «ركلة الجزاء التي احتسبت ضد اليمن في لقاء البحرين غير صحيحة، وأن هناك أكثر من ركلة جزاء لم تحتسب للمنتخب اليمني، ورغم ذلك احتجاجنا بالملعب كان حضارياً، من خلال جلوس الحارس بجوار القائم إثر قرار الحكم».

وأضاف: «وجهنا رسالة إلى رئيس اللجنة المنظمة، تؤكد الظلم الذي وقع على المنتخب، وأيضاً المطالبة بحكام أجانب لمباراة العراق، خصوصاً أن الحكام الأجانب الموجودين لم يكلفوا بإدارة مباريات للمنتخب اليمني».

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال