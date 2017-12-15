الاتحاد اليمني يطالب بحكام أجانب في مباراة العراق

تقدم الاتحاد اليمني لكرة القدم بطلب رسمي للجنة الفنية لبطولة كأس الخليج (خليجي 23)، من أجل الاستعانة بحكام أجانب في مباراة المنتخب العراقي، المقررة اليوم، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية. وودعت اليمن منافسات خليجي رسمياً، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام المنتخب البحريني، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية والاعتراضات العديدة من الفريق اليمني.

وقال أمين عام الاتحاد اليمني، الدكتور حميد الشيباني: «هذا الطلب ليس مرتبطاً بفرصة المنتخب اليمني، وانعدام حظوظه في التأهل، لكن نريد أن نثبت حالة، حتى لا يتكرر الظلم التحكيمي في المستقبل».

وأوضح الشيباني أن «ركلة الجزاء التي احتسبت ضد اليمن في لقاء البحرين غير صحيحة، وأن هناك أكثر من ركلة جزاء لم تحتسب للمنتخب اليمني، ورغم ذلك احتجاجنا بالملعب كان حضارياً، من خلال جلوس الحارس بجوار القائم إثر قرار الحكم».

وأضاف: «وجهنا رسالة إلى رئيس اللجنة المنظمة، تؤكد الظلم الذي وقع على المنتخب، وأيضاً المطالبة بحكام أجانب لمباراة العراق، خصوصاً أن الحكام الأجانب الموجودين لم يكلفوا بإدارة مباريات للمنتخب اليمني».