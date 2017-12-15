مقتل مشرف حوثي وعدد من مرافقيه برصاص الجيش الوطني في البيضاء
مأرب برس - البيضاء
الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 10 مساءً

قتل قيادي في مليشيا الحوثي مع خمسة من مرافقيه، اليوم الخميس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية لـ (سبتمبر نت)"ان أحد مشرفي مليشيا الحوثي الانقلابية بقيفه المدعو "ابو ابتسام الصداوي" لقي مصرعه مع مرافقيه خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني في منطقة عقبة القنذع بمديرية النعمان.

وأضافت المصادر" أن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد أخر من عناصر المليشيا ".

إلى ذلك، لقي أحد عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه وأصيب أخر بجراح خطيرة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

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