البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام إيران «بوقف تهريب» الأسلحة للحوثيين
مأرب برس - صنعاء
الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 10 مساءً

طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلزام إيران "بوقف تهريب" الأسلحة للحوثيين في اليمن.

جاء ذلك في قرار صدر عن جلسة عادية للبرلمان العربي انعقدت، الخميس، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بشأن الأزمة اليمنية.

ودعا البرلمان إلى "ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية والاقتصاد العالمي".

واستنكر "استمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين، على العاصمة السعودية (الرياض)، وآخرها في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أو أي استهداف للعمق السعودي أو استهداف القرى والمدن الحدودية".

ودعا البرلمان، مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ كافة التدابير والاجراءات للضغط على الحوثيين للخروج بالحل السياسي".

وأكد على "موقفه الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليًا ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن".

 
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