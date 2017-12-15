اللجنة الوطنية للتحقيق تزور موقع إذاعة تعز وتطّلع على حجم الدمار الذي لحق بها (صور)

زار فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، موقع إذاعة تعز بثعبات والاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالمرفق الثقافي الوطني من الاستهداف بأنواع مختلفة من الأسلحة والتدمير التام للمنشأة الذي أدى لسقوطها أرضا.

وشملت الزيارة التي قام بها نائب رئيس اللجنة المحامي حسين المشدلي، وعضو اللجنة إشراق المقطري، والراصدين، مبنى المكتبة والارشبف ومبنى الاستديوهات الخاصة بالتسجيل والبث المباشر إضافة لمبنى الإرسال التلفزيوني وجميع تلك المباني التي تدمرت كليا وأتلفت كافة محتوياتها من أجهزة التسجيل والكتب والسجلات التاريخية والأريلات والأسطوانات الثمينة التي تحوي مخزون ثقافي وفني وسياسي لكل اليمن يعود تاريخه الى منتصف القرن الماضي.

كما التقت اللجنة ضمن برنامج الزيارة التي تقوم بها لمحافظة تعز قيادة السلطة المحلية وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة وذلك لاطلاعهم ببعض الملاحظات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تحقق بها اللجنة ودور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الحد من الانتهاكات وضمان حماية حقوق الإنسان.