لأول مرة في العالم .. عملية إغتيال بصاروخ بالستي للفريق علي محسن الأحمر ... تفشل
مأرب برس - صنعاء
الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 09 مساءً

 

قال مصدر عسكري، اليوم الخميس، إن مسلحي جماعة الحوثيين)، أطلقوا صاروخا باليستيا على معسكر يتواجد فيه نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، في معسكر الرويك، شرق مدينة مارب، شرقي البلاد.

وذكر المصدر "للأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فجر اليوم، على المعسكر الذي يقع فيه مكتب نائب الرئيس.

وأشار إلى أن الأحمر وقيادات عسكرية كانت في المعسكر وقت الواقعة.

ووفق المصدر فإن الصاروخ سقط على مسافة بسيطة من المعسكر، لكنه لم ينفجر، ولم يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق صاروخ باليستي نوع قاهر (تو إم) على معسكر الرويك بمحافظة مارب.

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