مقتل أحد كبار مشائخ حاشد .. تصفية الشيخ لأحمر

أعلن الحوثيون مقتل القيادي البارز في الجماعة ياسر الأحمر، بغارة جوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في الساحل الغربي للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء «سبأ» التابعة للحوثيين، إن رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد بعث برقية عزاء «إلى الشيخ صادق ياسر الأحمر، في استشهاد والده العميد ياسر، قائد اللواء 135 مشاه وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة العدوان في الساحل الغربي».

وقال في البرقية إن «الأحمر كان من كبار مشائخ ووجهاء وحكماء قبيلة حاشد، كما كان في مقدمة رجالات وقيادات ثورة الـ21 من سبتمبر» في إشارة إلى دوره في الإنقلاب الاسود , ودورة في خيانة الثورة والجمهورية .

أما ثقله القبيلي فلا ثقل له سوى في صفوف المليشيات الحوثية , ويوصف بالخائن , ويوصف بعيد السيد في المحافل القبلية بحاشد.