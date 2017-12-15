كبار قادة الجيش الوطني وفي مقدمتهم رئيس هيئة الأركان يتدفقون على محافظة البيضاء

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي،اليوم الخميس،قوات الجيش الوطني المرابطة في مديرية نعمان وعقبة القنذع بمحافظة البيضاء.

واطلع رئيس الأركان على ما أنجزه الأبطال من منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة والمقاومة الشعبية بتحرير مديريات بيحان وآخرها "بيحان العليا" ووادي خير وصولا الى مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء.

ونقل اللواء العقيلي الى الضباط والمقاتلين تهاني القيادة السياسية والعسكرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ونائبه ودولة رئيس الوزراء ،وهنأهم بالانتصارات التي تحققت واعلان شبوة محافظة محررة بالكامل والانتقال الى البيضاء ومنها الى كل مناطق اليمن التي لا تزال ترزح تحت وطأة الانقلاب الفاشي المدعوم من ايران.

وأشاد رئيس الأركان بالدور الكبير والاحترافي لمحور بيحان بقيادة اللواء مفرح بحيبح في تنفيذ الخطط وتسيير العمليات العسكرية بما يضمن سلامة المدنيين وتقليل الخسائر في صفوف القوات المسلحة وفي نفس الوقت الحاق الهزيمة النكراء والقاسية بميليشيا الانقلاب الارهابية.

كما زار اللواء العقيلي مقر اللواء ١٩ مشاة الذي تحرر قبل ايام من قبضة الميليشيا الانقلابية الحوثية، واطلع على مستوى الخدمات الطبية بمستشفى بيحان.

واستمع رئيس الاركان الى شرح مفصل من قيادة المحور وقيادة السلطة المحلية في بيحان عن الصعوبات والعقبات التي تواجه السلطات وأبرزها الالغام المزروعة بكثافة في المناطق المأهولة بالسكان وفي المدارس التي كانت الميليشيا تتخذها مراكز للتسلح والتدريب.

وأكد اللواء العقيلي ان الميليشيا الحوثية الانقلابية دمرت كل المصالح العامة والخاصة والتي لم تدمر تسببت في تدميرها بمختلف الوسائل الاجرامية..موجهاً برفد محور بيحان بثلاث فرق اضافية للاسراع في انتزاع الألغام خصوصا مع عودة النازحين وتلافيا لحدوث أي ضرر محتمل قد يلحق بالسكان.