هكذا حول ساقط مران اليمن إلى أكثر قصص العالم بؤسا
مأرب برس – ترجمة الموقع بوست
الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 مساءً

  

صنفت محطة (abc) الأمريكية اليمن ضمن أهم الأحداث والقصص الأكثر بؤسا التي شهدها العالم خلال العام 2017م، وذلك إلى جوار كل من كوريا الشمالية وداعش والإرهاب وصعود الصين والجدل الذي يفجره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي استعراضها للوضع في اليمن قالت القناة في تقرير لها على موقعها في الإنترنت إن اليمن هي واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.

ونقلت عن الأمم المتحدة قولها إن الملايين من اليمنيين فى حاجة ماسة إلى المساعدات، بما فى ذلك حوالى 8.4 مليون شخص يعدون خطوة بعيدا عن المجاعة، وإن سوء التغذية الحاد الشديد يهدد حياة حوالى 400 ألف طفل. في عام 2017، أصبح اليمن موطنا لأكبر تفشٍّ للكوليرا في العالم، مع حوالي مليون حالة وأكثر من 2000 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا.

وأشارت الى مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر/كانون الثاني، وقالت إن مقتله جعل الحرب في اليمن تأخذ منعطفا مفاجئا بعد أن تخلى عن حلفائه الحوثيين وأعلن تأييده للتحالف الذي تقوده السعودية، المدعوم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وذكرت بأنه منذ ذلك الحين تصاعد العنف في اليمن، مؤكدة بأن الحرب قد تزداد سوءا في عام 2018

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