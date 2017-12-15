الضالع تستعد لإقتلاع مشاريع الإنفصال وتحذر من تسول له نفسه زعزعة الأمن وإقلاق السكينة

اللواء الركن/علي مقبل صالح أحد قيادات الشرعية الجديدة في الجنوب , التي ترفض نزعات الانفصال وترفض مشاريع المجلس الإنتقالي الإنفصالي , في أول لقاء له من قيادة السلطة المحلية وضع مداميك المرحلة القادمة .

حيث اكد محافظ الضالع قائد اللواء 33 مدرع اللواء الركن/علي مقبل صالح أن امن واستقرار المحافظة يمثل اولوية قصوى بالنسبة للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية محذرا من تسول له نفسه بزعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لمدراء المديريات وأعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي بالمحافظة، بحضور امين عام المجلس المحلي محمد العتابي، ووكيل أول المحافظة فضل حسين.

وقال المحافظ” ندرك صعوبة الاداء في ظل الظروف الراهنة لكننا سنكون اقوى منها، ونحن متسلحون بحب محافظتنا وعزمنا على خدمة أهلنا بكل السبل والإمكانيات المتاحة.

وأضاف” لم نأتي لإقصاء أحد، بل سنشجع الإبداع والمنافسة الشريفة للحصول على أفضل النتائج كلا في مجاله وتخصصه، ومقياسنا النهائي هو العمل وحجم الإنجاز وليس سواه”.

ووفق لما جاء بوكالة “سبأ” شدد المحافظ على التزام الجميع بالدوام الرسمي ، وتنفيذ المهام الموكلة لهم وبذل المزيد من الاداء والتكامل والتنسيق فيما بينهم وتجاوز الحساسيات تقديرًا للوضع الراهن التي تعانيه المحافظة، والتزامًا بمبادئ العمل الإيجابي تجاه محافظتهم وقضاياها المختلفة.

وأكد ان القيادة السياسية تولي المحافظة الاهتمام الكامل لتوفير الخدمات وفي مقدمتها تعزيز العملية الامنية وتفعيل القضاء وتوفير الخدمات للمواطنين، واستكمال دمج افراد المقاومة بالجيش والامن واستكمال تعويض ذوي الشهداء ومعالجة الجرحى وتأمين معيشتهم.