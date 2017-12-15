البنك المركزي اليمني يوجه ضربة موجعة للحوثيين ..
مأرب برس - صنعاء
الخميس 28 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 مساءً

 

 

وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن ، بعدم التعامل مع تعميم البنك المركزي اليمني فرع صنعاء – الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية- بخصوص الحجز التحفظي على حسابات بنكية لعدد من الجهات والاشخاص.

وقال البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن في بيان له ان التعميم المنسوب الى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء باطل و يفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني.

واعتبر البيان أن التعميم باطل لأنه كتب تحت تهديد وهيمنة المليشيات الحوثية الانقلابية.

وتضمت قائمة من تم تجميد حساباتهم قيادات في الشرعية ورجال أعمال ومواطنين ومشائخ ومؤسسات أهلية .

بينهم نائب الرئيس ورئيس الوزراء بن دغر وعدد كبير من الوزراء والقضاء .

وأكد البيان على البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع التوجيهات الصادرة من البنك المركزي اليمني والموقعة من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله بذلك.

وكان فرع البنك المركزي فرع صنعاء أصدر،أمس الثلاثاء،تعميما بتجميد حسابات 1223شخصية ومؤسسة يمنية معارضة للإنقلاب.

وشمل التعميم وزراء في الحكومة الشرعية ،وقيادات في الجيش الوطني ،ونشطاء سياسيين وحقوقيين من مؤيدي الشرعية وصفهم التعميم “بالخونة” .

 
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