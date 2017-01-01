على وقع معارك ضارية.. طيران التحالف يدمّر تعزيزات وتجمعات للحوثيين بصعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت خلالها تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محور البقع شمالي محافظة صعدة.

وذكرت مصادر ميدانية لـ “سبتمبر نت” ان الغارات الجوية استهدفت تعزيزات للمليشيا قادمة من محافظة صعدة وكانت متجهة إلى مديرية خب الشعف في محافظة الجوف .

وأكدت المصادر أن القصف دمر 3 دبابات و3 منصات لإطلاق صواريخ بالستية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

في غضون ذلك قصفت مدفعية الجيش الوطني مخزنا للأسلحة تابع للمليشيا في محور البقع في محافظة صعدة.

وقال شهود أعيان إنهم سمعوا انفجارات عنيفة ومتتالية من مخزن الأسلحة بعد قصفه مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

في السياق ذاته، تتواصل المعارك الضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا على حدود محافظة صعدة مع منطقة برط بمحافظة الجوف وسط تقدمات كبيرة لقوات الجيش بتجاه صعدة.