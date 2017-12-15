الجيش الوطني يطلق عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير أكبر مديريات الجوف

أعلن الجيش الوطني بمحافظة الجوف، اليوم الخميس، عن عملية عسكرية لتحرير مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة من المليشيا الحوثية الانقلابية.

وقال مصدر عسكري "ان الجيش الوطني تقدم اكثر من 17 كيلو متر في عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف من المليشيا الانقلابية"- حسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية.

وأضاف المصدر" ان طيران التحالف العربي يشارك بفاعلية في قصف اهداف وتحركات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية خب والشعف واستهدف آليات عسكرية ومنصات اطلاق صواريخ بالستية تابعه للمليشيا".

وأشار إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، وان المعارك مستمرة حتى تطيره المديرية من الانقلابيين.