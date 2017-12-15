الجيش الوطني يشن هجومًا واسعاً على مواقع المليشيات بمنطقة مسورة في «نهم»

شنت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، لاستكمال تحرير ما تبقى من المديرية من سيطرت المليشيا.

وقال مصدر عسكري لـ (سبتمبرنت)"ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع المليشيا بمنطقة مسورة بنهم وسط تقدم ميداني كبير لقوات الجيش في المنطقة".

وأضاف "ان قوات الجيش قصفت مواقع المليشيا في المنطقة بالمدفعية الثقيلة".. مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا تكبدها خسائر كبيرة في العتاد.

ألى ذلك، قصفت طيران التحالف العربي تجمعات للمليشيا بمنطقة مسورة وقطبين، وتبة عصيدة بمديرية نهم، واستهدفت آليات تابعة للمليشيا ما أدى إلى تدميرها .