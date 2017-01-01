السفير السعودي: هكذا هرّبت إيران الصواريخ الباليستية للحوثيين من أجل ضرب المملكة؟

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آلِ جابر أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية على شكل قطع عن طريق ميناء الحديدة ثم قام خبراء من حزب الله وإيران بتجميعها لاستهداف السعودية.

جاء ذلك في اللقاء الموجز الذي عقد اليوم في القاهرة حول "اخر التطورات العسكرية والامنية والانسانية في اليمن" والذي عقد بحضور رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي ونائب رئيس البرلمان علي الشدادي وعدد من اعضاء البرلمان اليمني والعربي وممثلي الدول العربية لدى الجامعة العربية لاطلاعهم على التطورات السياسية والعسكرية في اليمن.

واستعرض السفير آلِ جابر الحقائق المختلفة منذ بداية انقلاب المليشيات الحوثية على المرحلة الانتقالية التي كانت نظمت عملية نقل السلطة والمبادرة الخليجية والحوار الذي ضم كل الفصائل اليمنية حول كافة القضايا بما فيها صعده والحوثيين والذي توصل لكثير من الحلول للمشكلات اليمنية.

وقال " لقد دمر الحوثيون أمل اليمنيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجعوا عن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعوه عام ٢٠١٤، كما رفضوا اقتراح المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ بتسليم ميناء الحديدة لجهة دولية لأدارته".

وأشار السفير السعودي إلى أن ميلشيات الحوثي وقعت ثمان اتفاقيات منها مع القبائل والسلفيين ومنها ما هو تحت إشراف الأمم المتحدة ونقضوها جميعا ، كما اتفقوا مع الرئيس الراحل على عبد الله صالح ليوفر لهم الغطاء وعندما اكتشف صالح حجم الوجود الإيراني تخلى عن هذه الشراكة وغير مواقفه فقتلوه، مشيرا الى أن الشعب اليمني يدرك جيدا ان ممارسات الحوثيين خارجة عن أعراف اليمن والعرب.

وأضاف لقد رفضوا كل الحلول السياسية وتحركوا بإيعاز إيراني، لافتا إلى أنه كان يمكن أن يتحركوا لمأرب حيث الغاز والنفط ولكن تنفيذا لأوامر ايران تحركوا للسيطرة على باب المندب.

وأشار إلى تمكن الجيش الوطني وقوات التحالف من طردهم من عدن وهو الآن على بعد ٣٠ كلم من صنعاء، وهناك نجاحات تتحقق من قبل التحالف، كما يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بجهود كبيرة وهناك خطة للعمليات الإنسانية التي ستنفذ لدعم الانسان اليمني في كافة المجالات.