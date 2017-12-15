الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعطيل العملية التعليمية

اتهمت الحكومة اليمنية (المعترف بها)، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي بتعطيل العملية التعليمة في البلاد، من خلال الإضرار بالبنية التحتية وانتهاك حرمة الجامعات والمدارس وتجنيد الأطفال وحرمانهم من الدراسة.

وقال وزير التعليم العالي خلال كلمته بالمؤتمر الـ 16 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب في القاهرة، الدكتور حسين باسلامة، إن الحكومة الشرعية تضع العلم على قائمة أولوياتها إيمانًا منها بأن فكر الإرهاب لا يجب أن يواجه إلا بالفكر المستنير القائم على مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة وقيم العدالة والأخلاق والإنسانية.

وأضاف باسلامة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إنه من المؤسف أن ينعقد هذا المؤتمر وأجزاء من الارض اليمنية مازالت تعيش تحت نيران جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في حين تسعى المناطق المُحررة إلى مُعالجة آثار الحرب ومواجهة قوى الإرهاب".

وأكد أن الحكومة الشرعية، تبذل جهود استثنائية للنهوض بالعملية التعليمية في ظل شح الإمكانيات والموارد المتوفرة، للارتقاء بالتعليم العالي ومؤسساته وربطه بالاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تتطلع بكل تفاؤل أن يتمكن المشاركون في المؤتمر من بلورة واقتراح مبادرات عملية ومقترحات فاعلة تساهم في تسليط الضوء على استراتيجيات وسياسات وآليات التعليم العالي في كل الدول العربية من حيث احتياجات سوق العمل.

وفي الـ22 من شهر أغسطس الماضي، أصدر مركز الدراسات والإعلام التربوي "منظمة يمنية غير حكومية" تقريراً كشف فيه أن الحرب في اليمن تسببت في إغلاق 1400 مدرسة في عموم المحافظات اليمنية، وحرمان مليون وأربعمائة ألف طفل في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة.