«الهند» تقدم مساعدة علاجية لليمن لمواجهة «الكوليرا» بأكثر من مليون دولار
مأرب برس - صنعاء
الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 09 مساءً

قدمت الهند- اليوم الأربعاء، مساعدة دوائية لليمن لمواجهة الكوليرا والدفتيريا، المنتشرين بالبلاد.

ووفقًا لوكالة سبأ الرسمية، بحث سفير اليمن في نيوديلهي عبدالملك الارياني مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية ام.جي.اكبر، المساعدات الصحية المقدمة من الحكومة الهندية لليمن التي تتكون من سبع شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج وباء الكوليرا والدفتيريا بقيمة أكثر من مليون دولار .

وأوضح المسؤول الهندي أن "هذه المساعدة مقدمة من الشعب الهندي إلى الشعب اليمني الصديق، لتخفيف معاناته وللمساعدة في مكافحة أمراض التي انتشرت بسبب الحرب" .

وعبر السفير الإرياني عن تقدير اليمن للشعب والحكومة الهندية، على الوقوف مع بلاده في هذه الأوقات الصعبة، بسبب حرب المليشيا الانقلابية على الشعب اليمني.

 
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