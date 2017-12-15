مقتل 11 مدنيا بغارة للتحالف بتعز
مأرب برس ـ صنعاء
الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 07 مساءً

قتل 11 مدنياً على الأقل بغارات للتحالف استهدفت سوقاً شعبياُ في محافظة تعز وسط اليمن، حسب سكان ومسؤول محلي تحدثوا لـ"فرانس برس" اليوم الأربعاء. 

ونقلت الوكالة قول سكان ومسؤول في الإدارة المحلية الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إن هذه الضربات وقعت الثلاثاء في الحيمة بشمال شرق مدينة تعز وأدت إلى جانب مقتل المدنيين مقتل 11 حوثياً وجرح 13 مدنيا آخرين. 

وتعز المدينة الكبيرة في جنوب غرب اليمن تسيطر عليها القوات الموالية لهادي لكنها مطوقة من قِبل الحوثيين. 

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن هذه الضربة وقعت "خطأ" في منطقة يحاول التحالف دعم "انتفاضة السكان" ضد الحوثيين فيها. 

ويتدخل هذا التحالف دعما للقوات الموالية لهادي المعترف به من قبل الاسرة الدولية، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ 2014.

 
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