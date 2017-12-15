الفريق علي محسن الأحمر يحضر لعمليات واسعة لتحرير محافظة البيضاء

ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال اجتماع له اليوم مع محافظ محافظة البيضاء صالح الرصاص والقيادات العسكرية وقادة المقاومة في محور البيضاء وعدد من الشخصيات الاجتماعية سبل تحرير المحافظة وبسط سلطة الدولة فيها وتأمين المواطنين من أعمال العنف والإرهاب.

وفي الاجتماع الذي حضره مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد حسان جبران وعدد من قيادة قوات التحالف، نقل نائب الرئيس تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي وتأكيده على الاستمرار في تقدم الجيش الوطني لتحرير البيضاء.

وأشاد نائب الرئيس بانتصارات الجيش الوطني واستبسال أبناء البيضاء ومقارعتهم لميليشيا الحوثي الإيرانية، مثمناً دعم ومساندة دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء عزيمة الشرعية والتحالف في إنهاء الانقلاب ومحاربة الإرهاب وحماية أبناء الشعب اليمني من مخاطرهما من خلال استعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي القادر على تأمين حياة الناس وحماية مصالح الأشقاء والأصدقاء.

وأطلع محافظ البيضاء وقادة الجيش والمقاومة نائب الرئيس على المستجدات الميدانية والتطورات والصمود الأسطوري لأبناء البيضاء في وجه ميليشيا الحوثي الإيرانية، مؤكدين التفاف كل أبناء المحافظة خلف قيادة الشرعية ومساندتهم لجهود بسط سلطة الدولة فيها وتطهيرها من الميليشيات.